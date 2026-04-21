40 Jahre nach Tschernobyl ist die Verunsicherung noch da – vor allem bei einer Frage: Wie gefährlich sind Pilze und Schwammerl heute noch? Tschernobyl hat die Köpfe der Steirerinnen und Steirer nie verlassen. Zum Jahrestag der Reaktorkatastrophe in der Nähe der Ukraine und einer verhängnisvollen Wetterlage klingelt heute noch öfter das Telefon bei Ewald Plantosar.

Der Strahlenschutzbeauftragte des Landes Steiermark muss dann Fragen beantworten, wie gefährlich Schwammerl, Pilze und Co. denn heutzutage wirklich noch sind. Seine Antwort: „Für die Bevölkerung besteht im Alltag keine relevante Gefahr mehr. Lebensmittel werden außerdem weiterhin regelmäßig kontrolliert. Für die Bevölkerung ist Tschernobyl in Wahrheit vorbei.“

Eine nukleare Katastrophe, wie jene von Tschernobyl, macht etwas mit den Menschen. Auch nach 40 Jahren hat sie das Potenzial zu verunsichern und aufzuwühlen. Messwerte zeigen heute noch erhöhte Cäsium-137-Werte. Auf die Landwirtschaft wirkt sich das aber nicht mehr aus; die Belastung in Lebensmittelproben liegt auf Vor-Tschernobyl-Niveau.

Belastung durch Tschernobyl in den Böden noch messbar

Anders sieht es im Wald aus. Christian Katzlberger von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) sagt: „Durch radioaktiven Zerfall sind die Werte seit dem Unfall um etwas mehr als die Hälfte zurückgegangen. Bei landwirtschaftlichen Flächen wäre radioaktives Cäsium durch das Pflügen und anderes Bearbeiten der Böden fast verschwunden, aber im Waldboden wäscht es sich kaum aus.“

Die AGES nimmt daher regelmäßig Pilze genauer unter die Lupe. Das aktuellste Ergebnis: Bei 22 von mehr als 300 Proben wurde der Grenzwert von 600 Bq/kg überschritten. Der höchste Wert lag bei 2260 Bq/kg. Grund zu Besorgnis besteht aber nicht. Laut AGES würde die Jahresbelastung selbst bei einem Verzehr von zehn Portionen (jeweils 250 Gramm) nur maximal zwei Prozent der natürlichen Strahlungsdosis (4,3 mSv) betragen.

Besonders Eierschwammerl sind bei Pilzsuchern in Österreich beliebt © imago stock&people

Alles gut, alles sicher? Weitgehend. Katzlberger erklärt: „Schwangere Frauen und Personen, die einfach kein bisschen radioaktives Cäsium aufnehmen wollen, sollten daher beispielsweise auf Zuchtpilze zurückgreifen und kein Jagdwild aus hochbelasteten Regionen verzehren.“ Für den Großteil der Bevölkerung bestehe aber kein Risiko.

Strahlenbelastung trifft uns auch im Alltag

Zur Wahrheit gehört nämlich auch: Strahlung nehmen wir immer auf, zu jedem Zeitpunkt. „Oft fehlt etwas die Sensibilität für das Thema“, kritisiert Kurt Fink, ehemaliger steirischer Strahlenschutzbeauftragter. Tschernobyl spiele eine untergeordnete Rolle. Das beweist auch der Blick auf die Zahlen der Forschungsgruppe Isotopenphysik der Universität Wien. Die jährliche effektive Dosis aufgrund des Reaktorunfalls von Tschernobyl plus der oberirdischen Kernwaffenversuche (1945 bis 1980) beträgt aktuell pro Person und Jahr im Mittel etwa ein Hundertstel Millisievert. Die durchschnittliche Strahlenexposition der österreichischen Bevölkerung liegt zum Vergleich bei rund sechs Millisievert.

Woher kommt aber der Rest? Karin Hain von der Uni Wien sagt: „Etwa ein Viertel davon geht auf medizinische Diagnostik und Therapien zurück, also nützliche Dinge“. Die Strahlung bleibt uns also ein Thema – unabhängig von deren Auslöser.