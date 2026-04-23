Am Sonntag jährt sich die Nuklearkatastrophe in Tschernobyl zum 40. Mal. Damit sind Fragen rund um Jodtabletten und das richtige Handeln im Extremfall wieder in aller Munde. Wenn über Ernstfälle diskutiert wird, kommen häufig schnell auch Jodtabletten zur Sprache. Aber wer sollte diese wirklich auf Vorrat kaufen und gibt es auch Gruppen, die diese Tabletten selbst im Ernstfall keinesfalls einnehmen sollten? Thomas Schwarz, Facharzt für Nuklearmedizin am LKH-Universitätsklinikum Graz kennt die Antwort.

Vorweg gilt: Jodtabletten sollten jedenfalls nur dann eingenommen werden wenn dies behördlich angeordnet wird – heutzutage würde diese neben dem Radio und Fernsehen auch per AT-Alert passieren. „Was man immer wieder mitbekommt, wenn ein grenznahes Atomkraftwerk wieder einmal einen Schluckauf hat, dass die Leute gleich einmal zur Sicherheit eine Jodtablette schlucken, da muss man ganz klar sagen, das sollte man auf keinen Fall tun“, sagt Schwarz.

Kinder bis 10 Jahre sind am empfindlichsten

Am wichtigsten ist die Einnahme im Ernstfall für Kinder bis zum Ende der Volksschule erklärt der Experte. Daher sieht der Bevorratungsplan, den es in Österreich seit den 90er-Jahren gibt, vor, dass zumindest für einen Tag Jodtabletten in Kindergärten und Schulen vorrätig sind. Für alle zehn bis 18-Jährigen sowie für Schwangere und Stillende sind sie zudem gratis in der Apotheke erhältlich. Empfohlen ist die Einnahme laut Schwarz auch für all jene bis 45.

Bleibt die Frage, was mit all jenen über 45 ist. „Ab 45 ist die Einnahme nicht mehr empfohlen, da das Risiko den Nutzen übersteigt“, sagt Schwarz. Denn Jodtabletten schützen nur die Schilddrüse und ausschließlich vor radioaktivem Jod. „Sie erzeugen keinen Schutz vor anderem radioaktivem Fallout und auch nicht vor dessen Aufnahme in andere Organe“, erklärt der Experte.

Schilddrüsenkarzinome, also Schilddrüsenkrebs hat eine sehr lange Latenzzeit, zudem wachsen die Tumore meist sehr langsam und sind gut behandelbar. Eine Person, die mit 45 Jahren von einem Nuklearunfall betroffen ist würde laut Schwarz also im Durchschnitt bis 70 Schilddrüsenkrebs bekommen und vielleicht mit 85 daran versterben. „Da gibt es davor schon viele andere Möglichkeiten woran man sterben kann“, sagt Schwarz.

Jodtabletten können bei Schilddrüsenüberfunktion lebensgefährlich werden

Bei über 45-Jährigen zudem das Risiko hoch ist, dass sie eine unerkannte Schilddrüsenüberfunktion durch eine Entzündung oder einen Knoten haben. Ein großes Risiko für die Einnahme von Jodtabletten. Denn unabhängig von der Altersgruppe auf keinen Fall einnehmen sollten Jodtabletten Menschen, die eine Jodallergie haben aber auch jene, die eine Schilddrüsenüberfunktion haben. Denn dann kann die Einnahme im schlimmsten Fall sogar lebensbedrohlich werden.

Denn Schilddrüsenhormone werden aus Jod gebildet und unsere Schilddrüsenhormone steuern laut Schwarz den Motor Mensch. Sie geben sozusagen die Drehzahl im Leerlauf vor. Bei Menschen mit einer Schilddrüsenüberfunktion steigt diese Drehzahl bei der Einnahme von Jod schlagartig an, das Herz beginnt zu rasen, alles läuft viel zu schnell ab.

Hormonproduktion kann nicht medikamentös gestoppt werden

Das Problem: „Man kann die Produktion von Hormonen in der Schilddrüse nicht verhindern sobald das Jod im Körper ist“, erklärt Schwarz. Im Extemfall landen die Patienten daher auf der Intensivstation, bekommen Medikamente um das Herz zu bremsen, das Hirn zu bremsen. Mehr kann aber nicht getan werden. „Man kann nur abwarten bis das Jod aufgebraucht ist, das ist eine Situation, die man nicht haben möchte“, sagt Schwarz.