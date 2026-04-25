„Wir hatten Strahlen-Messgeräte an unseren Körpern, nach jedem Einsatz wurden sie überprüft.“ Es sind Worte, die man von Liquidatoren und Feuerwehrleuten kennt, die nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl gearbeitet haben. Sie stammen allerdings vom Kärntner Johannes Raab (64), Vizeleutnant in Ruhe. Er war als damals 24-Jähriger im Jahr 1986 am Grenzübergang am Loiblpass stationiert, um einreisende Fahrzeuge zu überprüfen und gegebenenfalls zu dekontaminieren.

Soldaten mit Dosimeter am Körper

„Als bekannt wurde, dass es den Reaktorunfall gegeben hat und wir auch in Mitteleuropa betroffen sind, ging alles sehr schnell. Wir wussten überhaupt nicht, was auf uns zukommt“, blickt der damalige Oberwachtmeister zurück. An allen Grenzübergängen des Landes war das Bundesheer damals stationiert, Raab eben am Loibl: „Darüber hinaus waren wir auch mobil im Umkreis unterwegs, um zu helfen. Gegessen und geschlafen haben wir in einem Gasthaus am Loibl.“

Johannes Raabs Wehrdienstausweis zeigt ihn im Alter von 22 Jahren © Privat

Irgendwie sei der Einsatz sogar ein Highlight gewesen, erinnert sich Raab zurück: „Abseits dessen, dass es sich um eine solche Katastrophe gehandelt hat, war es doch ein schönes Gefühl, helfen zu können und eingebunden zu sein. Etwas mulmig war uns aber natürlich schon.“ Das traf vor allem auf die dort eingesetzten Grundwehrdiener zu. „Wirklich Angst hatten wir alle keine, aber für sie war es doch noch einmal etwas anderes. Für sie war es Neuland, wir Erfahreneren waren hingegen zuvor schon auf der ABC-Abwehrschule in Seibersdorf und wussten, wie es sich mit Strahlung verhält.“

Alle hatten Schutzanzüge an und zusätzlich persönliche Dosimeter am Körper. Sie wurden vor jedem Einsatz auf null gestellt, die bei Einsatzende bestehenden Werte mussten gemeldet werden. Auch ein Dekontaminierungsfahrzeug war für den Einsatz rund um die Uhr vor Ort.

„Haben etliche Lkw dekontaminiert“

Der fixe Einsatz dauerte rund drei bis vier Wochen, danach wurde das Bundesheer noch fallweise von Gendarmerie und Zoll an die Grenze beordert – etwa, wenn Fahrzeuge aus Ungarn oder gar der Ukraine dort einreisen wollten. Fahrzeuge, die hohe Strahlenwerte aufgewiesen haben, wurden in drei verschiedenen Waschgängen dekontaminiert. „Wir haben etliche Lkw dekontaminieren müssen“, sagt Raab.

Proben von kontrollierten und dekontaminierten Fahrzeugen wurden beschriftet und ins Forschungszentrum Seibersdorf gebracht. „Von der Auswertung haben wir dann aber nichts mehr erfahren. Wir wussten also nicht, wie stark die von uns kontrollierten Fahrzeuge tatsächlich kontaminiert waren.“

Es war ein Einsatz, an den sich Raab auch heute noch oft zurückerinnert. „Vergleichbar mit jenem im Rahmen der Jugoslawien-Krise 1991.“ Was ihm besonders in Erinnerung geblieben ist? „Die hervorragende Zusammenarbeit mit der Gendarmerie und den Zollbeamten. Wir haben uns gegenseitig unterstützt, das war ein tolles Arbeiten in einer schwierigen Situation.“