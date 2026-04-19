„Wir haben die Einladungen Ende Februar verschickt, Mitte März waren wir ausgebucht“, berichtet die Rechtsanwaltskammer für Kärnten stolz. 93 Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer kamen am Wochenende mit 18 Begleitpersonen nach Grado zu einem Insolvenzrechtsseminar im Grand Hotel Astoria – ein neuer Rekord.

Referentinnen und Referenten

Martin Spitzer, Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht und Zivilverfahrensrecht an der WU Wien, sprach über „Grund- und Anwendungsfragen der Aussonderung im Insolvenzverfahren“, die Wiener Rechtsanwältin Katharina Widhalm-Budak hielt einen Vortrag über „Praktische Probleme der Insolvenzverwaltung im Zusammenhang mit Bestandverträgen“.

Weiters referierte Alexander Wilfinger, Professor für Privatrecht an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, über „Besondere Insolvenzforderungen: §§ 14-16 IO im Spiegel der Judikatur“. Die Richterinnen vom Kärntner Landesgericht Christine Kieber-Trattner und Gudrun Slamanig hielten einen Workshop zum Thema „Die Insolvenzabwicklung in der Praxis aus Sicht des Insolvenzgerichts“ ab.

Organisiert wurde das Seminar von Präsident Bernhard Fink, Klaus Kraule und Susanne Laggner-Primosch.