Der ehemalige Klagenfurter Rechtsanwalt Wolfgang Gewolf ist im Alter von 82 Jahren verstorben. „Für ihn standen der Klient und das Recht im Mittelpunkt. Augenzwinkern und faule Kompromisse waren seine Sache nicht. Er wird für mich immer ein Vorbild in der Berufsausübung bleiben“, sagt Gernot Murko, langjähriger Kanzleipartner des Verstorbenen und Ehrenpräsident der Rechtsanwaltskammer für Kärnten.

Wolfgang Gewolf hat das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Graz absolviert und promovierte im April 1968. Seit 31. Dezember 1973 war er selbständiger Rechtsanwalt in Klagenfurt. 1995 gründete er eine Kanzleipartnerschaft mit Anwalt Gernot Murko, bis er am 1. Jänner 2009 in Pension ging.

Anwälte ausgebildet

Gewolf hatte auch mehrere Funktionen in der Rechtsanwaltskammer für Kärnten: Unter anderem war er Rechnungsprüfer und bis 2008 Prüfungskommissär für die Rechtsanwalts- und die Richterprüfungen. Nach der Emeritierung hat er noch jahrelang Prüftätigkeiten ausgeübt. Während seiner Rechtsanwaltstätigkeit hat er überdies zahlreiche Konzipienten ausgebildet: wie etwa seine Kanzleipartner Christian Bauer und Gerlinde Murko.

Der einstige Anwalt hinterlässt seine Ehefrau Elisabeth sowie eine Tochter, einen Sohn und ein Enkelkind. Seine Tochter ist ebenfalls Rechtsanwältin in Wien, seine Schwiegertochter ist Rechtsanwältin in Klagenfurt.

Die Trauerfeier findet am 16. April um 11 Uhr in der Zeremonien-Halle Klagenfurt-Annabichl statt. Aufbahrung: 16. April, 9 Uhr, in der Zeremonienhalle Klagenfurt-Annabichl.