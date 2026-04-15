Ein Klagenfurter verständigte am Dienstag um 15:20 Uhr die Polizei, da er einen vorerst Unbekannten dabei beobachtete, wie dieser in der Welzenegger Straße in Klagenfurt in einen dort geparkten Firmen-PKW einstieg und darin herumhantierte. Als der Unbekannte vom Zeugen konfrontiert wurde, gab er sich als Mitarbeiter der Firma aus und flüchtete anschließend.

Es wurde eine Fahndung eingeleitet und der Mann konnte nach kurzer Zeit von einer Polizeidiensthundestreife angehalten und festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 35-Jährigen aus dem Bezirk Klagenfurt-Land. Der Mann zeigte sich sofort geständig und gab an, dass er versucht habe, das Fahrzeug in Betrieb zu nehmen und damit davonzufahren. Dabei habe er versucht den Pkw kurzzuschließen, was ihm nicht gelungen sei. Der Mann wird nach Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.