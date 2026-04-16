Wiesenmarkt-Umzug, Kräuter-Segnung, 10.-Oktober-Gedenken, caritative Adventfeier. Die St. Veiter Frauen im Bürgerkleid prägen seit Jahren das gesellschaftliche und kulturelle Leben in der Herzogstadt mit. Um genau zu sein, seit 40 Jahren. Denn heuer feiern „die Bürgerfrauen“, wie sie umgangssprachlich oft genannt werden, Geburtstag. „Das Jubiläum ist auch ein guter Anlass, um innezuhalten und Dankbarkeit für die vergangenen Jahre zu zeigen“, sagt Obfrau Andrea Spindelböck.

Die Vorbereitungen für die Feier (Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche, Festakt im Rathaushof) am nächsten Samstag sind im Finale. Das Organisieren dieses Festes zeigt auch schon, worauf es dem Verein neben der Pflege von Tradition noch ankommt: Auf die Freude am Vereinsleben, die Freude am Miteinander.

„Das Tragen des Bürgerkleides ist für uns mehr als nur Brauchtumspflege – es ist Ausdruck von Gemeinschaft, Wertschätzung und Verbundenheit mit unserer Stadt“, sagt Obfrau Andrea Spindelböck © Privat

Modischer Aspekt

Diese Attribute waren auch schon in der Geburtsstunde des Vereins im Jahr 1986 wichtig. „Anlässe für die Vereinsgründung waren die Schaffung einer weiteren Möglichkeit für Frauen im Gemeindegebiet von St. Veit, Brauchtum zu leben und zu erhalten, karitativ zu wirken und sich mit Frauen über alle Generationen hinweg auszutauschen“, sagt Spindelböck. Und dann kam ein wichtiger „modischer“ Aspekt hinzu: Nämlich die Erhaltung des St. Veiter Bürgerkleides für die Nachwelt. Das sei Monika Plieschnegger, die Initiatorin des Vereins, sehr wichtig gewesen, weiß Spindelböck.

Diese Tracht ist nicht nur sehr wertvoll, sie ist vor allem optisch beeindruckend: Das Kleid ist zweiteilig und wird aus in sich gemustertem Seidenstoff angefertigt. Die Farbauswahl trifft jede Trägerin für sich, allerdings unter der Vorgabe, dass es ein eher dunkler und gedeckter Stoff sein muss. „Das Oberteil ziert ein im Mittellatz gestickter goldener Lebensbaum, das Unterteil, ebenfalls aus der gleichen Seide gearbeitet, ist entweder gezogen oder in Falten gelegt“, heißt es dazu auf der Homepage des Landesverbandes der Städtischen Bürger- und Goldhaubenfrauen Kärntens, zu dem auch der St. Veiter Verein gehört.

Goldene Bodenhaube

Dazu kommen weiße Spitzenhandschuhe, weiße Spitzenstrümpfe, schwarze Schuhe, ein Pompadour (Handtasche) aus dem gleichen Stoff wie das Kleid und ein schwarzer Seidenschirm mit Rüschen. Das wertvollste Teil tragen die Bürgerfrauen am Kopf: eine goldene Bodenhaube mit Stickerei, die alleine schon einmal 2500 Euro kosten kann. Die Kosten für die gesamte Ausstattung muss jede Bürgerfrau selbst übernehmen.

Muss aus dem Bezirk sein

Um eine St. Veiter Frau im Bürgerkleid zu werden, ist eine 08/15-Bewerbung zu wenig. „Die Kandidatin muss von einem Mitglied vorgeschlagen werden. Dann wird darüber abgestimmt“, sagt Obfrau Spindelböck. „Danach wird die Bewerberin gefragt, ob sie dem Verein beitreten will.“ In den vergangenen zwei Jahren wurden vier Frauen neu aufgenommen. „Auch wenn wir derzeit personell gut aufgestellt sind, sind wir immer auf der Suche nach weiteren Mitgliedern“, sagt Spindelböck. Einzige Voraussetzung, um dabei sein zu können, ist, dass die Frau aus dem Bezirk St. Veit sein muss. Derzeit haben die Bürgerfrauen 41 Mitglieder im Alter zwischen 38 und 95 Jahren. Etwa 30 davon sind aktiv. Die übrigen sind Ehrenmitglieder oder können etwa aus Altersgründen bei Ausrückungen nicht mehr dabei sein.

Ausrückungen, also öffentliche Auftritte im Bürgerkleid, gibt es regelmäßig: Zehn waren es im Vorjahr, auch heuer werden es nicht weniger sein. Neben den eingangs angeführten Veranstaltungen kommen auch Besuche von Feiern anderer Bürger- und Goldhauben-Vereine dazu.

Karitativ aktiv

Die St. Veiter Bürgerfrauen repräsentieren natürlich nicht nur, sie helfen auch: Etwa im Advent, wo sie selbstgebackene Kekse verkaufen und mit dem Reinerlös wohltätige Projekte unterstützen. Zudem finanzieren sie Gutscheine für den Sozialmarkt (SoMa), die dann über die Pfarren an Bedürftige verteilt werden. Sie kaufen Schulsachen, die über den SoMa weitergegeben werden und sie haben eine Patenschaft über die Akton „Rettet das Kind“. „Das Tragen des Bürgerkleides ist für uns mehr als nur Brauchtumspflege – es ist Ausdruck von Gemeinschaft, Wertschätzung und Verbundenheit mit unserer Stadt“, sagt Obfrau Andrea Spindelböck.