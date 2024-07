Mit ihren bestickten Gewändern und kunstvollen Hauben ziehen die Bürger- und Goldhaubenfrauen bei feierlichen Anlässen sowie bei Kultur- und Brauchtumsveranstaltungen in Kärnten die Blicke auf sich. So manch eine Haube, so manch ein Festkleid wurde auch schon vor vielen Jahrzehnten von der damaligen Besitzerin mit Stolz getragen. Nicht selten wird die Ausstattung von einer Generation zur nächsten weitergegeben. Und endet die Tradition in der Familie doch einmal, wird für den Kopfschmuck ein neues Haupt gesucht.