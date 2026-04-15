Was passiert, wenn Menschen, die anderen Menschen helfen, plötzlich selbst auf Hilfe angewiesen sind? Diese Frage hat sich die Caritas Kärnten vor ein paar Jahren gestellt. „Wir wollten herausfinden, wie wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlasten und begleiten können, die zu pflegenden Angehörigen werden“, sagt Dieter Berger, Leiter der Stabsstelle Personal & Organisation.

Rasche und unbürokratische Hilfe

Kern des Projekts ist es, niederschwellige, vertrauliche Anlaufstellen zu schaffen. „Wir haben zwei Mitarbeiterinnen, die allen Mitarbeitern zur Verfügung stehen und ihnen bei akuten Herausforderungen helfen – rasch und unbürokratisch.“ Das Angebot reicht von Beratung zu Pflegeformen und Unterstützung bei bürokratischen Fragen bis hin zur Vermittlung mobiler oder stationärer Pflegeplätze sowie zur Begleitung bei psychischen Belastungen. Ergänzt wird dies durch gezielte Informations- und Beratungsangebote, eine breite interne Kommunikation – etwa über Mitarbeitenden-App, Intranet und „Lunch & Learn“-Formate – sowie durch Inhalte zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie in der modularen Führungskräfteausbildung. Flexible Arbeitszeitmodelle und gesundheitsfördernde Maßnahmen runden das Angebot ab.

Arbeit müsse zum Leben passen

Bereits seit 2022 ist die Caritas mit dem Gütezeichen „Beruf und Familie“ ausgezeichnet. Berger: „Das bestätigt, was uns ausmacht: gelebte Wertschätzung, echte Verantwortung und ein klares Ja zur Vereinbarkeit. Wir gestalten Arbeit so, dass sie zum Leben passt – und das mit Haltung, Herz und Überzeugung.“ Als man daher gefragt wurde, ob man das Projekt beim Sonderpreis zum Staatspreis „Familie & Beruf“ 2026 einreichen möchte, wurde nicht lange überlegt. Das Online-Voting läuft noch bis zum 24. April, pro Tag kann einmal auf der Website www.familienfreundlichsterbetrieb.at/sonderpreis abgestimmt werden.