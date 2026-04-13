Auch wenn sie am Ende vielleicht nicht eintritt, ist die uralte Prophezeiung praktisch: Wer drei Mal den Vierbergelauf schafft, kommt ins Paradies. Ich habe deshalb nach dem dritten Mal zum Zählen aufgehört. Ziel erreicht. Trotzdem mache ich mich jedes Jahr wieder auf den Weg. Die Inflation greift um sich. Alles wird teurer, vielleicht auch der Eintritt ins Paradies. Solang keine Paradiespreisbremse verkündet wird, gehe ich mit. Sicher ist sicher. Und es schadet ja nicht.

Der Vierbergelauf ist eine Wallfahrt, die jedes Jahr am zweiten Freitag nach Ostern, am sogenannten Dreinagelfreitag, um Mitternacht auf dem Kärntner Magdalensberg beginnt. Die rund 52 Kilometer lange Strecke verläuft durch das Zollfeld über den Ulrichsberg und durch das Glantal über den Veitsberg auf den Lorenziberg. Die Pilgerinnen und Pilger bewältigen dabei in rund 16 Stunden fast 2000 Höhenmeter und – wahlweise – fünf Messen und drei Andachten.

Der Ursprung des Vierbergelaufs wurde lange in keltischer beziehungsweise römischer, aber jedenfalls noch heidnischer Zeit vermutet. Historisch ist diese Annahme längst widerlegt. „Erfinder“ der Wallfahrt waren im 15. Jahrhundert vermutlich zwei ursprünglich aus Nürnberg stammende Familien, die sich als Bergbauunternehmer und Kaufleute in St. Veit/Glan niedergelassen hatten. Das gemeinsame Pilgern über die vier Berge wurde rasch populär, weil die Not der Bevölkerung groß war. Türkeneinfälle, diverse Kriege und sogar eine Heuschreckenplage machten den Kärntnern zu dieser Zeit das Leben schwer.

Der Brauch stand kurz vor dem Aus

Für sein 1973 (!) publiziertes Buch über den Vierbergelauf hat der Münchner Volkskundler Helge Gerndt die Teilnehmerzahlen erforscht: Nach einer „Hochsaison“ im 19. Jahrhundert mit bis zu 2000 Pilgern nahm das Interesse immer mehr ab. 1945, im letzten Jahr des Zweiten Weltkriegs, waren es überhaupt nur noch elf Vierbergler. Bis zum Erscheinen von Gerndts Buch 1973 kletterte die Zahl wieder auf rund 120.

Seither ist viel Zeit vergangen. Nach einem Zustrom „fitnessorientierter“ Teilnehmer ab den 1980er-Jahren ziehen mittlerweile – je nach Witterung – bis zu 7000 Menschen über die vier Berge. Es ist ein buntes Völkchen. Top gestylte Outdoor-Profis (ich nenne sie respektvoll „Ortovox-Fraktion“), Unerschrockene in Lederhosen und Traditionsträger in Flanellhemden. Junge und Alte. Dünne und Dicke. Sportliche und ich.

„Um Gottes Segen bitten“

Über die Motivlage der Pilger wird im bereits erwähnten Buch eine Umfrage aus dem Jahr 1970 zitiert. Der Volkskundler hatte Fragebögen unter den Wallfahrern ausgeteilt, um herauszufinden, warum sie die Strapazen auf sich nehmen. 62 Prozent kreuzten an, dass sie „aus persönlichen Gründen um Gottes Segen bitten“. 54 Prozent (Mehrfachnennungen waren möglich) gingen mit, um den Vierbergelauf als Brauch zu erhalten. 32 Prozent nannten die Erprobung ihrer sportlichen Leistungsfähigkeit als Grund.

Den persönlichen Wallfahrtsfaktor bestimmt bis heute jeder Teilnehmer für sich selbst. Man geht still in den erwachenden Tag oder man kommt ins Gespräch. Für alle ist der Weg das Ziel. Unterwegs gibt’s Kaffee und Reindling vor und in den Pfarrhöfen, Bier bei der Feuerwehr, Salamibrote beim Steinerbauer in Pflausach und ein Schnapsale von der Jagdgesellschaft Sörgerberg. Und das ist nur meine „Auswahl“.

Der Vierbergelauf organisiert sich selbst

Der Vierbergelauf hat keinen Veranstalter. Er organisiert sich selbst. Keine Behörde im überverwalteten Österreich kann lästig sein, weil es ihn ja offiziell gar nicht gibt. Es gehen „nur“ bis zu 7000 Menschen zur selben Zeit von A nach B – ohne Streckenposten und Markierungen. Vor allem in der Dunkelheit sind Irrwege vorprogrammiert. Da unterscheidet sich der Vierbergelauf nicht von anderen prophezeiten Wegen ins Paradies. Aber er ist der schönste. Man kann Gottes Segen spüren. Und sich selbst auch. Vor allem die Knie und die Wadln.