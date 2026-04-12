Im April 1986 waren die Zeitungen in Österreich voll von Bildern des damaligen britischen Prinzenpaars. Die 1997 verstorbene, beliebte Prinzessin von Wales, Diana, und ihr damaliger Ehemann, der heutige König des Vereinigten Königreiches, King Charles III. waren auf Staatsbesuch. In Wien fuhren sie nicht nur im Fiaker, sondern Lady Di brachte auch die Sicherheitsbeamten ins Schwitzen, da sie zahlreichen Schaulustigen und Bewunderern die Hände schüttelte, anstatt Abstand zu halten.

In Kärnten hatte sie – vermeintlich – noch weniger Berührungsängste: Nur wenige Tage nach dem Wien-Besuch kündigte die Kleine Zeitung an, dass sich die berühmte Britin in zwei Supermärkten einfinden würde. Dass es sich dabei um eine Doppelgängerin handelte, verschwieg man natürlich nicht. Dennoch war der Andrang bei Interspar in Villach und Klagenfurt groß. Hunderte wollten sich mit dem Lady Di-Double, der damals 26-jährigen Britin Julie Wooldridge, ablichten lassen.