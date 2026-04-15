Die Antrittsrede des neuen Landeshauptmanns im Kärntner Landtag wirkte auf viele verbindend. Zumindest dann, wenn man nicht zufällig privater Pflegeheimbetreiber ist. „Kein Gewinn mit der Pflege“ gab Daniel Fellner (SPÖ) als neuen Leitsatz vor. In Kärnten gibt es 3138 gemeinnützige und 2662 private Pflegebetten. Die vom Land bezahlten Sockelbeträge sind da wie dort dieselben. Verdienen Private also zu viel? „Die Kostenstrukturen werden laufend evaluiert. Auf Basis der Erkenntnisse kommt es zu zielgerichteten Anpassungen bzw. zur Umstellung von Finanzierungsmodalitäten“, heißt es aus dem Büro des neuen Landeshauptmanns noch eher zurückhaltend. Eine erste Maßnahme ist die Deckelung der sogenannten Einzelzimmerzuschläge. Einzelzimmerzuschläge.

Daniel Fellner, Landeshauptmann von Kärnten © Weichselbraun Helmuth

Hintergrund des neuen Leitmotivs sei es, dass dem gemeinnützigen Betrieb von Pflegeeinrichtungen ein „wesentlicher Stellenwert“ zukommt. Dass keine Gewinne mehr erzielt werden sollen, sei nicht gleichbedeutend mit einer Art „Verstaatlichung“ – oder in diesem Fall „Verlandlichung“ der Pflege. „Das ist nicht intendiert. Im Übrigen trägt das Angebot von privaten und öffentlichen Trägern zur Weiterentwicklung der Pflegequalität bei und eröffnet Betroffenen Wahlmöglichkeiten“, heißt es doch wieder verbindend.

„Kohle auf Rücken der Bewohner“

Deutlicher wird hier der Klagenfurter Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ). Er wisse aus eigener Erfahrung, dass sich etwas ändern müsse. „Das ist eine Grundsatzfrage: Will ich, dass private Anbieter Kohle am Rücken von Bewohnern und Angehörigen machen oder nicht?“, sagt Rabitsch, der selbst Diplompfleger ist. Man habe ja auch keine private Polizei, die dann eine Rechnung schickt, wenn sie gerufen wird, vergleicht er.

Ronald Rabitsch, Klagenfurter Vizebürgermeister © Helge Bauer

Es gebe derzeit in Kärnten Unternehmen, die mit kreativen Lösungen eine „Schein-Gemeinnützigkeit“ aufgebaut hätten. Laut Rabitsch funktioniert das so: Man gründet eine gemeinnützige Organisation und betreibt ein Pflegeheim, gleichzeitig gründet man eine Firma, die Bauträger und Dienstleister ist, sich dort einmietet und das Geld verdient. Aus politischer Sicht müsse man nun in einer Übergangszeit von einigen Jahren dafür sorgen, dass eine tatsächliche 100-prozentige Gemeinnützigkeit aller Pflegeheime in Kärnten geschaffen werde. „Es bestehen ja keine Zweifel, dass es Menschen gibt, die mit der Pflege reich geworden sind“, sagt Rabitsch.

Erfahrungen aus dem Burgenland

Grund genug für private Betreiber, um sich zum gemeinsamen Austausch zu treffen. Am Mittwoch wollen sich einige dem Vernehmen nach treffen und beraten, wie man mit den neuen Plänen in Kärnten umgehen will. Öffentlich Stellung beziehen könne man erst danach, heißt es von SeneCura. Man verweist auf ein Rechtsgutachten, das eingeholt wurde, nachdem Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil bereits ähnliche Tendenzen zeigte. Darin heißt es zum Beispiel: „Sollten private Anbieter aus dem Markt ausscheiden, müsste der öffentliche Bereich diesen Anteil übernehmen, wobei zu berücksichtigen ist, dass in den letzten Jahren der öffentliche Bereich reduziert wurde. Durch die privaten Anbieter ersparen sich die öffentlich-rechtlichen Rechtsträger knapp 15.000 Pflegebetten; geht man davon aus, dass die Einrichtung eines Pflegebetts Kosten in der Höhe von ca. 140.000 bis 160.000 Euro mit sich bringt, erspart sich der öffentliche Sektor damit rund 2,25 Milliarden Euro.“

110.000 Euro Gewinn bei „Wie daham“

Mit seinen drei Häusern in Klagenfurt zählt „Wie Daham“-Gründer und Geschäftsführer zu den bekanntesten Pflegeunternehmern in Kärnten. Derzeit mache es keinen großen Unterschied, ob man privat oder gemeinnützig agiere. „Die derzeitigen Tagsätze lassen keine nennenswerten Gewinne zu. Es kämpfen alle um eine ausreichende Deckung oder genauer gesagt ums Überleben“, sagt Scheiflinger. Rund 110.000 Euro Überschuss erwirtschaften seine drei Häuser derzeit im Jahr. Seine Geschäftsführertätigkeiten mache er ohne Bezüge. „Vom Umsatz bleiben uns rund 0,7 Prozent und dafür schäme ich mich auch überhaupt nicht“, sagt Scheiflinger. Mit dem Geld würde man viele Auflagen des Landes – aktuell gerade die Anschaffung von Notstromaggregaten - erledigen oder Langzeitkrankenstände über Doppelbesetzungen ausgleichen. „Wenn die Privaten weg wären, würde es auch keine freie Heimwahl mehr geben. Würden wir keine gute Pflege anbieten, würden wir auch nicht in Anspruch genommen werden“, sagt Scheiflinger. Die aktuelle Diskussion sei daher auch mehr politisch als sachlich.

Wie Daham Pflegeheim-Betreiber Otto Scheiflinger © Markus Andreas Traussnig

SPÖ-Landtagsabgeordnter bei Mavida

Etwas zwischen den Stühlen dieser Debatte dürfte Maximilian Rakuscha sitzen. Der SPÖ-Landtagsabgeordnete ist seit einigen Monaten für die Mavida tätig. Die international tätige Gruppe betreibt in Kärnten 13 Häuser mit 900 Bewohnern und rund 650 Beschäftigten. Verdient der Chef zu viel? „Er ist ein erfolgreicher Kärntner Unternehmer, der erfolgreich eine internationale Unternehmensgruppe aufgebaut hat, die in mehreren Branchen tätig ist. Gerade im Pflegebereich stehen nicht Gewinne im Vordergrund, sondern die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Betreuung unter zunehmend herausfordernden Rahmenbedingungen“, sagt Rakuscha.

Maximilian Rakuscha, Manager bei Mavida © Markus Andreas Traussnig

In Österreich gebe es unterschiedliche Modelle in diesen Bereichen. Mit mehr oder eben weniger öffentlichem Einfluss. „Aufgrund meiner langen beruflichen Erfahrung im Gesundheits- und Pflegebereich weiß ich, dass Private Betreiber eine wertvolle Ergänzung zum öffentlichen Sektor sind“, sagt Rakuscha.

„Private unversichtbarer Teil der Lösung“

Beim Koalitionspartner ÖVP teilt man die kategorischen Ansagen der SPÖ nicht zur Gänze. „Gewinne sind nichts unethisches. Erfolgreiche Unternehmen sichern Arbeitsplätze, investieren in Qualität und tragen wesentlich dazu bei, dass unser Sozialstaat überhaupt finanziert werden kann“, hält Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber fest. Wer die Pflege flächendeckend sichern will, dürfe nicht ideologisch agieren. Entscheidend für ein funktionierendes System seien Qualität, Verlässlichkeit und Leistbarkeit. „Dazu gehören öffentliche, aber auch private Anbieter, die Verantwortung übernehmen, investieren und Risiken tragen und damit ein unverzichtbarer Teil der Lösung sind“, sagt Gruber.