Ein 21-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Lienz ist am frühen Montagabend im Salzburger Pinzgau tödlich verunglückt. Der Mann verlor auf der Pinzgauer Straße (B311) am Weg von Lofer nach Saalfelden aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad, kam ins Schleudern und stieß gegen einen Baum. Für den Lenker kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Unfall in Kärnten

Auch in Kärnten kam es am Ostermontag zu einem Motorradunfall. Ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Villach-Land stieß mit seinem Auto beim Einbiegen von der Ossiacher Bundesstraße (B94) in die Niederdorferstraße aus bislang unbekannter Ursache mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen. Der 60-Jährige aus Villach wurde durch den Aufprall vom Motorrad geschleudert. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach eingeliefert.