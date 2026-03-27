Zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad kam es Donnerstag in Villach. Ein 65-jähriger Fahrzeuglenker bog mit seinem Pkw von einem Parkplatz in der Völkendorfer Straße in Villach in diese ein und übersah dabei einen von links herannahenden 63-jährigen Motorradlenker. Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.

Der Motorradlenker kam zu Sturz und wurde schwer verletzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Verletzte wurde mit der Rettung ins LKH Villach eingeliefert. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. Die Fahrzeuge wurden beschädigt. Alkomatentests mit den Unfallbeteiligten verliefen negativ.