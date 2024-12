Auf Social Media rührt Schlagerstar Melissa Naschenweng derzeit ordentlich die Werbetrommel für ihr neues Album. „Im Dezember dreht sich bei mir alles um das Thema ,Alpenbarbie‘“, so die Lesachtalerin. Das ist nämlich der Titel des Albums, das in etwas mehr als einem Monat, am 10. Jänner, erscheint. Ihre Fans dürfen sich in den kommenden Wochen auf einige Überraschungen und Hörproben freuen, verspricht Naschenweng. Am ersten Adventwochenende präsentierte sie jetzt ihren neuen „Freund“. Dabei handelt es sich natürlich nicht um einen neuen Mann an der Seite der Kärntnerin - Naschenweng ist mit Toni Gabalier, Bruder von Volks Rock ‚n‘ Roller Andreas Gabalier und Profitänzer Willi Gabalier, liiert - sondern um den Titel eines der neuen Songs. Was in der kurzen Hörprobe bereits deutlich wird: In dem Lied geht es um echte Freundschaft.

Das neue Album „Alpenbarbie“ dürfte insgesamt 15 neue Titel umfassen. Drei davon - „Legenden“, „Michl mit der Sichl“, „Wenn i den Teufel brauch“ - hat sie bereits als Singles veröffentlicht. Für letztgenannten Song hat Naschenweng mit Sängerin Maite Kelly zusammengearbeitet. Und von der gab es zur „Freund“-Hörprobe auch gleich ein Herzerl auf Instagram.