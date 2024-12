Designerin Victoria Beckham lud zur Zehn-Jahres-Feier ihres Stores in London. Auf der Gästeliste war neben Ehemann David Beckham auch das Topmodel aus Kärnten.

Rechtzeitig zur Weihnachtszeit erstrahlt der Store von Victoria Beckham in der Dover Street 36 im neuen Glanz. „Posh Spice“ lud zur Zehn-Jahres-Feier ihres Londoner Flagship-Stores - und auf der Gästeliste war auch eine Kärntnerin zu finden. Nadine Leopold, gefragtes Topmodel mit Lavanttaler Wurzeln. Die 30-Jährige lebt seit einigen Jahren in der Stadt an der Themse und konnte sich von dem (weihnachtlichen) Makeover des Ladens der Designerin höchstpersönlich überzeugen. „Such a beautiful store“, postete Leopold auf Instagram ein Foto von sich und Beckham bei der Cocktailparty.

Für die Neugestaltung des Ladens hatte Beckham Londons gefragteste Innenarchitektin Rose Uniacke engagiert. Zur Weihnachtszeit dürfen auch bis zu fünf Meter hohe Kiefern natürlich nicht fehlen. Kugeln und Schleifen sucht man laut dem britischen Modemagazin „Vogue“ darauf allerdings vergeblich. Die Weihnachtsbäume sind ganz minimalistisch lediglich mit silbernen Lichterketten durchzogen. Ebenfalls unter den Gästen: Ehemann und Ex-Fußballprofi David Beckham und Tochter Harper (13).

Für Leopold ging es im Anschluss an die Cocktailparty bei den Beckhams direkt weiter nach Qatar, wie aktuelle Fotos auf Instagram zeigen.