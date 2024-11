Gerade erst hat Charlien ihren neuen Weihnachtssong „Du vollendest mich“ veröffentlicht. Jetzt steht das nächste „vorweihnachtliche“ Highlight für die Sängerin aus Kärnten an: Erstmals ist sie Samstagabend zu Gast bei Florian Silbereisen in seiner Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ (20.15 Uhr ORF 2 und ARD). „Das wird magisch“, freute sich die Kärntnerin schon im Vorfeld. Mit ihr auf der Bühne steht kein Unbekannter. Schon bei der „Starnacht am Wörthersee“ sang Charlien ein Liebes-Duett mit Semino Rossi. Samstagabend gibt es eine Fortsetzung - und das noch dazu bei einer Jubiläumsshow.

Seit 20 Jahren startet Silbereisen mit zahlreichen Gästen in die Adventzeit. Heuer werden unter anderen erwartet: Andrea Berg, Thomas Gottschalk, DJ Ötzi, Ross Antony, Ella Endlich, Wincent Weiss, Andy Borg und Inka Bause. Gemunkelt wird auch, dass Helene Fischer in der Live-Sendung aus Suhl als „besonderer Überraschungsgast“ zu sehen bzw. zu hören sein wird.

Debüt-Album 2025

Charlien war bereits in mehreren deutschen TV-Shows zu Gast. Die studierte Musikpädagogin ist Tochter einer Südafrikanerin und eines Österreichers, stammt aus Oberkärnten und lebt im Rosental. Die Kärntnerin hat zwei Söhne und arbeitet als Lehrerin. Aktuell ist sie zudem mit der Arbeit an ihrem Debüt-Album beschäftigt, das im kommenden Jahr erscheinen soll.