„Hurra, wir kriegen ein Buzal“, schreibt Profitänzer Willi Gabalier (43) auf seinem Instagram-Profil - und postet ein zuckersüßes Foto von sich und Ehefrau Christiana, das sie mit einem deutlich erkennbaren Babybauch zeigt.

„Freuen uns riesig“, fügt der Bruder von Volks-Rock‘n‘Roller Andreas Gabalier hinzu. Und auch bei seinen Fans sorgt der Post für Begeisterung bei – innerhalb kürzester Zeit häuften sich die Likes und Glückwünsche.

Baby kommt im Februar

Zur Welt kommen soll der Nachwuchs übrigens im Februar. Ob es ein Bub oder ein Mädchen wird, das bleibt vorerst noch ein süßes Geheimnis...

Willi Gabalier ist der ältere Bruder von Schlagersänger Andreas. Als Profitänzer fegte er in der Vergangenheit einige Male über das Let‘s Dance-Parkett. Zudem ist er als Moderator von „Bares für Rares“ Österreich bekannt. 2015 heiratete er Christiana Leuthner, mit der er in einem selbst renovierten alten Bauernhof in der Steiermark wohnt.

