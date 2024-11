Erst vor wenigen Tagen musste die ARA-Flugrettung nach Bad Goisern (Oberösterreich) ausrücken. Dort war eine junge Kanadierin bei einer Wanderung gestürzt und musste mittels Winde aus dem steilen Gelände geholt werden. In der Nacht auf Samstag dann der nächste „grenzüberschreitende“ Einsatz: Dieses Mal wurden die Flugretter, die in Fresach stationiert sind, nach Salzburg angefordert.

Unwegsames Gelände

In den Leoganger Steinbergen war ein Jäger (70) in der Nähe seiner Jagdhütte gestürzt und benötigte dringend medizinische Hilfe. Zwölf Bergretter der Ortsstelle Leogang machten sich sofort auf den Weg, um den Schwerverletzten zu erreichen. Aufgrund des unwegsamen Geländes und der Wetterbedingungen wurde schließlich die ARA-Flugrettung aus Kärnten angefordert. Der Verletzte wurde mittels Tau geborgen und in das nächste Krankenhaus geflogen.