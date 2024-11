Brandeinsatz am Freitag in Oberkärnten: Gegen 13 Uhr begab sich ein 8-jähriger Bub in einen ehemaligen Wohnraum eines Einfamilienhauses im Bezirk Spittal an der Drau – er wurde nunmehr als Abstellraum genutzt – und steckte einen Dampfsterilisator an einer Steckdose an. Laut Angaben des 8-Jährigen fiel ihm dieser in weiterer Folge aus der Hand auf den hölzernen Fußboden, zerbrach und fing Feuer. Das Feuer griff auf dort gelagertes Plastik sowie auf Schachteln und auf ein Fußteil eines Doppelbettes über.

Mutter wurde durch Geräusche aufmerksam

Zu diesem Zeitpunkt befand sich die 39-jährige Mutter noch im Haus, sie wurde durch die Geräusche auf das Feuer aufmerksam. Der Sohn war sofort nach Ausbruch der Flammen ins Freie gelaufen, die Mutter folgte ihm nach vergeblichen Löschversuchen mit Wasser kurz darauf.

Die alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen, die sich ausschließlich im betroffenen Raum ausgebreitet hatten, rasch löschen und die Verrauchung mittels Drucklüfter beseitigen. Die 39-Jährige und ihr 8-jähriger Sohn wurden vor Ort von der Rettung untersucht und blieben unverletzt. Neben der Polizei und dem Roten Kreuz standen insgesamt sieben Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren von Spittal/Drau, Baldramsdorf und Lendorf mit 55 Einsatzkräften im Einsatz.