Schwerer Verkehrsunfall am Freitagvormittag in Kärnten: Gegen 9.50 Uhr lenkte ein 18-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan seinen Pkw von der Grabenstraße kommend in Richtung Schillerplatz in St. Veit an der Glan.

84-Jährigen angefahren

Laut Angaben des 18-Jährigen habe er aufgrund der tief stehenden Sonne einen 84-jährigen Mann aus Klagenfurt zu spät am Zebrastreifen wahrgenommen und mit dem Fahrzeug erfasst. Der 84-Jährige wurde von der Rettung erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.