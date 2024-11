Nicht oft setzt die Katholische Kirche Kärnten auf Werbekampagnen. Jetzt, im Advent - und in der Zeit vielfacher Bedrohungen in der Welt - fällt sie mit einer Aktion via Plakaten, Inseraten und in Social Media-Kanälen auf: Unter dem Motto „Du bist das Licht“ soll die Bevölkerung motiviert werden, für andere Licht zu sein. Gerald Heschl, Leiter der diözesanen Kommunikation, setzt auf die Kreativität der Bevölkerung: Das kann ein Anruf bei Verwandten sein, die Einladung von Nachbarn zum Kaffee und Gespräch, das Verschenken einer Kerze oder der Entschluss für eine ehrenamtliche Tätigkeit.