In der Katholischen Kirche ist der Pflichtzölibat (Ehelosigkeit) für Priester nach wie vor ein heißes Eisen, das große Aufregerthema ist es allerdings nicht mehr, wenn debattiert wird, den Zölibat freizustellen. Eine einhellige Position unter Österreichs Bischöfen gibt es dazu nicht. Zuletzt ließ der Kärntner Generalvikar Johann Sedlmaier, im Rang der zweithöchste Mann hinter Bischof Josef Marketz, in einem ORF-Interview in „Kärnten heute“ aufhorchen. Zur Frage nach dem bleibenden eklatanten Mangel an heimischen Priestern sagte er, „dass der Zölibat freigestellt werden sollte. Das ist meine persönliche Meinung“, strich er hervor.