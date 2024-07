Dieser Verkauf sorgte jüngst für Aufsehen: In Graz hat die Diözese die im Stadtzentrum gelegene Stiegenkirche an Private verkauft. Stehen solche Geschäfte auch in der Katholischen Kirche Kärnten, dem Land der 1000 Kirchen, bevor? Tatsache ist, dass die Situation herausfordernd ist und bleibt: Es gibt immer weniger Gläubige und Priester, die Kosten steigen stärker als die Einnahmen. Naheliegend, dass Bestehendes auch in der Diözese Gurk-Klagenfurt auf dem Prüfstand steht und für die Zukunft nach neuen Konzepten und Strukturen gesucht wird. Das geschieht aktuell im Kirchenentwicklungsprozess. Wobei die Steiermark der Kärntner Kirche in diesem Bereich weit voraus ist.