Strom, Heizmaterial, Mieten, im Alltagsleben wurde und wird alles teurer. Das betrifft auch die evangelische wie katholische Kirche in Kärnten und damit die Pfarren. Betriebs- wie Personalkosten steigen. Und so wie in der evangelischen Kirche werden auch für die Mitglieder der katholischen Kirche die Beitragszahlungen fürs heurige Jahr deutlich höher ausfallen. Auch deshalb, weil die Gehälter und Pensionen zwecks Inflationsabgeltung deutlich erhöht wurden. 1,1 bzw. 1 Prozent vom Bruttogehalt macht der Kirchenbeitrag für Katholiken bzw. Evangelische aus.