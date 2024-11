Bemerkenswerte Entscheidungen wurden dieser Tage in der Katholischen Kirche Kärnten getroffen: Das achtköpfige Domkapitel (plus drei Ehrendomherren, plus drei emeritierte Kanoniker) als wichtiges Beratungs- und Entscheidungsgremium bei der Leitung der Diözese, wurde mit drei Personen neu besetzt. Nach einem Polen (Ehrendomherr Andreas Stronski) sind jetzt erstmals auch Priester aus Indien und Afrika vertreten. „Es spiegelt die Realität und kulturelle Vielfalt der Kirche in Kärnten wider“, betont Bischof Josef Marketz. Die Zahlen sprechen seit Jahren für sich - mit steigender Tendenz: Von den 184 aktiven Priestern in Kärnten kommt bereits mehr als jeder zweite (97) aus dem Ausland. Die meisten aus Polen (22), Indien (21). und Afrika.