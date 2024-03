Es ist der einzige öffentliche und für alle Interessierte zugängliche Akt im Rahmen der Bischofskonferenz mit Erzbischof Franz Lackner an der Spitze, die seit Montag (und bis Donnerstag) im Stift St. Georgen am Längsee tagt. Zum Gottesdienst am Dienstag um 18 Uhr in der Seminarkirche in Tanzenberg sind alle Gläubigen eingeladen. Die Heilige Messe wird ganz bewusst extern gefeiert, so Hermann Kelich, Zeremonär von Bischof Josef Marketz, bei dem für die Liturgie die organisatorischen Fäden zusammen laufen.