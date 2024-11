Aufgewachsen ist er in St. Georgen am Längsee, wo das Zusammenleben der beiden Volksgruppen in Kärnten kaum ein Thema ist. Dennoch betreut Pfarrer Michael Joham (55) seit Jahrzehnten Pfarren in Südkärnten. Dort hat er „durch offene Begegnungen“ an der Annäherung der beiden Volksgruppen mitgewirkt. Dafür wird ihm heute im Hermagoras-Haus in Klagenfurt der „Einspieler-Preis“ verliehen. Dieser ist benannt nach Andrej Einspieler, dem Begründer des slowenischen Vereins „Slovensko društvo“ sowie der Hermagoras-Bruderschaft. Joham betont, dass er diesen Preis nicht für sich allein, sondern für sein gesamtes Umfeld entgegennehmen wird, das ihn bei seinen Bemühungen tatkräftig unterstützt hat.