Als Tina Frimmel-Hesse im Alter von 29 Jahren zur Staatsanwaltschaft Klagenfurt kam, hätte sie sich nie gedacht, dass sie diese Behörde einmal leiten wird. „Mein Interesse dafür wurde erst später geweckt.“ Zuerst war sie Gruppenleiterin, dann Erste Staatsanwältin und stellvertretende Behördenleiterin. Seit 1. November ist die 50-Jährige nun Chefin der Staatsanwaltschaft Klagenfurt. Sie ist die erste Frau in dieser Position. „Als ich vor 21 Jahren hier begonnen habe, war das noch eine Männerdomäne. Es gab nur zwei Staatsanwältinnen“, erinnert sie sich. Frimmel-Hesse kam als dritte Frau dazu. „Ich war die erste, die in Elternteilzeit gegangen ist. Die Behörde wusste erst gar nicht, was sie mit meinem Antrag auf Elternteilzeit machen soll“, schmunzelt sie.