Das wird ein ganz besonderes Highlight für alle Fans der Volksmusik: Die Kastelruther Spatzen kommen 2025 im Rahmen ihrer „Friedensadler“-Tour für ein Open Air in die Ostbucht Klagenfurt. Ein unvergleichliches Konzert-Erlebnis voller Musik, Frieden und Emotionen findet am 28. Juni in der Klagenfurt Ostbucht statt

Open Air der Extraklasse

Mit Klassikern wie „Schatten über’m Rosenhof“, „Feuer im ewigen Eis“, „Atlantis der Berge“ und „Tränen passen nicht zu dir“ haben sie Geschichte geschrieben – diese und weitere Hits versprechen an diesem Abend ein Open Air der Extraklasse. Fans können sich auf eine musikalische Reise durch die schönsten Melodien der letzten 40 Jahre freuen, ergänzt um neue Lieder aus dem Jubiläumsalbum „Friedensadler“, die die Spatzen anlässlich ihres Bandjubiläums aufgenommen haben.

Mit 13 Echo-Auszeichnungen und einer beispiellosen Sammlung an Platin- und Gold-Schallplatten gelten die Kastelruther Spatzen als die Gipfelstürmer der deutschsprachigen Musikszene.

„Abend, um Alltag hinter sich zu lassen“

Das Open-Air-Setup wird an diesem Abend ganz im Zeichen des Friedensadlers erstrahlen und die Ostbucht in ein festliches, gemütliches Ambiente verwandeln. Tische und Bänke im Parkett laden die Besucher dazu ein, die Musik nicht nur zu hören, sondern sie in geselliger Runde mit kulinarischen Köstlichkeiten zu genießen. Auf den reservierten Tischen am Parkett (8 Sitzplätze) gibt’s freie Platzwahl, weiters stehen noch Sitzplätze auf der Tribüne, Stehplätze sowie VIP-Tickets zur Verfügung.

Vor perfektem Ambiente soll ein Abend des Friedens geboten werden © Krivograd IP Media

„Gerade in Zeiten, in denen Frieden immer kostbarer wird, möchten wir gemeinsam mit den Kastelruther Spatzen einen Ort schaffen, an dem Menschen sich treffen, miteinander singen, feiern und für ein paar Stunden den Alltag hinter sich lassen,“ betont ipImedia-Geschäftsführer Gerfried Zmölnig. Tickets für das „Friedensadler“- Open Air der Kastelruther Spatzen sind ab sofort unter www.ip-media.tv erhältlich.