15 Millionen verkaufte Tonträger seit 1983: Was die Kastelruther Spatzen „gezwitschert“ haben, kennt man längst nicht nur in ihrer Südtiroler Heimat. Die Gruppe steht wie keine andere für das Genre „Volkstümlicher Schlager“ - und wird es nun erstmals am Ufer des Wörthersees krachen bzw. schunkeln lassen. Am 28. Juni treten die sieben Männer hinter Superhits wie „Eine weiße Rose“ oder „Gott hatte einen Traum“ in der Wörthersee-Ostbucht in Klagenfurt auf.

Mit den Spatzen ist der Open-Air-Konzertreigen 2025 in der Starnacht-Arena komplett. Auf der für die TV-Show aufgebauten Bühne am Ufer des Wörthersees treten im kommenden Sommer auch Melissa Naschenweng (29. Juni) und Rainhard Fendrich (6. Juli) auf. Schon am 27. Juni steigt die Matakustix-Show, die Starnacht dann am 4. (Generalprobe) und 5. Juli (Sendung). Tickets sind auf der Homepage des Starnacht-Veranstalters ip-media bereits erhältlich - mit Ausnahme des Konzerts der Kastelruther Spatzen. Sie kommen wohl erst mit der offiziellen Bekanntgabe am Mittwoch in den Verkauf.

Für Fans könnte das Konzert der Kastelruther Spatzen eine letzte Chance sein, die Gruppe live zu erleben: Frontmann Norbert Rier hat zuletzt in Interviews immer wieder erwähnt, nach mehr als 40 Jahren im Geschäft „müde“ zu sein.