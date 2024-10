Seit jeher schreibt Katja Laußegger gerne. Neben Gedichten und Geschichten verfasst die gebürtige Rosentalerin für sich selbst auch Liedtexte. Doch mittlerweile hat es einer ihrer Texte auf eine CD geschafft, worüber Laußegger sehr glücklich ist. Und das kam so: „Bei einem Konzert bin ich mit dem Komponisten Arno Spitzer ins Gespräch gekommen“, sagt Laußegger. Sie durfte Spitzer einige Texte schicken und bat um Feedback. Mit dabei war auch die „Sandkastenliebe“, die es dem Komponisten angetan hat.

„Magischer Moment“

Gemeinsam mit dem Produzenten und Geschäftsführer von „Stella Musica“ Christian Zierhofer hat sich Spitzer ans Werk gemacht und eine Melodie zum Text geschrieben. „Zierhofer hat schließlich eine Demo daraus gemacht und für das neue Album der Kastelruther Spatzen eingereicht“, sagt Laußegger. Einige Zeit verstrich, schließlich kam die Zusage. „Ich habe mich total gefreut. Es war ein magischer Moment“, sagt die 34-Jährige, die die Kastelruther Spatzen mit ihrer Kindheit verbindet. Die CD „Friedensadler“ ist brandneu. Sie kam am 4. Oktober auf den Markt.

Beim Kastelruther Spatzenfest am vergangenen Wochenende in Südtirol kam es schließlich zu einem Treffen mit der Musikgruppe. „Sie haben sich für den schönen Text bedankt“, sagt Laußegger stolz: „Es sind sehr sympathische Menschen und sie sind auch wertschätzend.“

Neu erschienen sind kürzlich auch zwei weitere Kinderbücher Laußeggers. Nach der „Gemüsekrise“ verfasste die inklusive Elementarpädagogin das Bilderbuch „Saustark“, das auch in slowenischer Sprache erschienen ist, sowie das dazugehörige Praxisbuch „Ich bin saustark“. In den Büchern, erschienen im Verlag Mohorjeva Hermagoras, dreht sich alles um Selbstvertrauen, und dass in jedem etwas Besonderes steckt.