Musikalischen und gesellschaftskritischen Heldinnenstatus hat Gianna Nannini in Italien schon seit Jahrzehnten. Im Juni wurde die aus der Toskana stammende Rocksängerin 70 Jahre alt – und scheint heute erfolgreicher denn je. Die Verfilmung ihrer Autobiografie lief in diesem Jahr unter dem Titel „Sei nell’anima“ („Die schöne Rebellin“ in der deutschen Version) auf Netflix an. Auch ihre Europatournee, die am Freitagabend in Jesolo startete, trägt diesen Namen.

„Sei nell’anima“, was übersetzt so viel wie „Du bist in der Seele“ bedeutet, verdeutlicht, was Nannini bei ihren Fans auslöst – sie berührt Herz und Seele. Es gibt charmantere Plätze als den Palazzo del Turismo in Jesolo, der Tourauftakt wurde trotzdem zur emotionalen Reise für Nannini und die rund 2500, altersmäßig bunt gemischten Besucher, die immer wieder zum lautstarken Mitsingen animiert wurden.



Musikalische Reise mit Herz und Seele

Das titelgebende Lied, das von tiefer Liebe, Schmerz und Unvergänglichkeit von Gefühlen handelt, war einer der Klassiker, die sich durch das knapp zweistündige Konzert zogen. Die 70-Jährige sprach zwischendurch kurz von einem „Traum“ und einem „Neubeginn“, blieb sonst aber meist wortkarg und konzentrierte sich auf Gesang und große Gesten.

Begleitet von enormer Energie, Leidenschaft, stimmlicher Varianz, einer hochkarätigen Band und den großartigen Sängerinnen Isabella Casucci und Sofia Gaudenzio, für die die Bezeichnung „Background“ despektierlich wäre, rockte sich Nannini durch ihr musikalisches Œuvre: „Fotoromanza“, „I maschi“, „Profumo“ „Meravigliosa creatura“, „Bello e impossibile“ oder „America“ durften dabei nicht fehlen. Auch mehrere Titel ihres aktuellen Albums „Sei nell‘anima“, wie „Io voglio te“, „Silenzio“ oder „1983“, waren auf der Setlist. Rockige Töne trafen auf melancholische Erinnerungen, Texte über die Liebe, das Leben und Gesellschaftskritik. Zwischendurch nur von Gitarre oder Klavier begleitet, verließ sich Nannini voll auf ihre kraftvolle Stimme und die Unterstützung des Publikums.

Bis Weihnachten spielt Gianna Nannini noch mehr als 15 Konzerte, unter anderem in Zürich, München, Berlin, Mailand oder Rom – die meisten davon waren binnen Stunden ausverkauft. Im Sommer 2025 wird sie auf großen Festival-Bühnen quer durch Europa auftreten, unter anderem in der Villa Manin bei Udine.