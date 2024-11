Erneuter schwerer Verkehrsunfall in Kärnten: Im Kreuzungsbereich Vassacher Straße und Rennsteiner Straße überquerte eine 81-jährige Villacherin am Samstagnachmittag um 15.42 Uhr am Schutzweg die Fahrbahn. Eine 49-jährige Pkw-Lenkerin fuhr zu dieser Zeit auf der Vassacher Straße stadteinwärts.

81-Jährige niedergefahren

Laut Angaben der 49-Jährigen habe sie die 81-Jährige aufgrund der tief stehenden, blendenden Sonne zu spät gesehen. Die 81-Jährige wurde im Bereich der Motorhaube erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Schwer verletzt wurde die Frau nach notärztlicher Erstversorgung ins LKH Villach eingeliefert.