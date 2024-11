Die Serie schwerer Verkehrsunfälle im Bezirk St. Veit reißt nicht ab: Nach dem Crash am Freitagnachmittag, bei dem in Goggerwenig (Gemeinde St. Georgen am Längsee/Bezirk St. Veit) zwei Insassen lebensgefährlich verletzt wurden, kam es kurz nach Mitternacht auf der S37 zum nächsten Unfall.

Laut einem Bericht der Freiwilligen Feuerwehr St. Veit war ein 27-jähriger Mann aus St. Veit in Fahrtrichtung Klagenfurt unterwegs, als er gegen 0:30 Uhr zwischen den Anschlussstellen St. Veit Nord und Mitte von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und im Straßengraben landete. Der Fahrzeuglenker konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde von den Kräften des Roten Kreuzes versorgt. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Eine leichte Alkoholisierung wurde laut Polizei festgestellt.

Totalschaden

„Das Fahrzeug hat Totalschaden, die Unfallursache ist unbekannt. Die S37 war für den Zeitraum der Aufräumarbeiten in Fahrtrichtung Süden gesperrt, der Verkehr wurde über das Stadtgebiet von St. Veit umgeleitet. Nach einer Stunde konnte die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt werden“, so die Feuerwehr St. Veit.