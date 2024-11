In Kärnten kam es Freitagabend erneut zu einem gewalttätigen Zwischenfall bei einem Krampuslauf. Gegen 19.30 besuchte eine Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land den Umzug in Pörtschach am Wörthersee. Dort wurde sie von drei Mitgliedern einer Krampusgruppe mit gebundenen Ruten geschlagen.

Durch die Schläge wurde sie an den Beinen und am Kopf verletzt - und zwar derart schwer, dass die Frau im Klinikum Klagenfurt ambulant behandelt werden musste. Bei ihrer Einvernahme konnte sie zumindest den Namen der Gruppe nennen. Drei Mitglieder werden verdächtigt, der Frau die Verletzungen zugefügt zu haben. Die Polizei ermittelt.