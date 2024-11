Eine lange rote Zunge, Hörner, Fell, Rute und Kralle (Krampe - daher leitet sich der Name ab) gehören zum Standardoutfit des Krampus. Beim Hausbesuch mit dem Nikolaus oder beim Krampusumzug ist es seine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich die Zuschauer ein bisschen gruseln und vor allem, dass ihnen ihr eigenes Fehlverhalten vor Augen geführt wird, wie es in einem Bericht des Landesmuseums Kärnten über das Krampusbrauchtum aus dem Jahr 2019 heißt. Vor allem aber wolle er, auch wenn er in der Erscheinung an den Höllenfürsten erinnern mag, keineswegs wie der Teufel die Menschen zum Bösen verführen, sondern „durch Bestrafungen das Gute hervorkehren“.