Die besten Fotos vom höllischen Treiben in Greifenburg

Rund um den Schlossplatz in Greifenburg stand am Freitag alles im Zeichen der gruseligen Gesellen. Beim traditionellen Krampusumzug der Burschenschaft Greifenburg standen 14 Gruppen am Start, die den vielen Zusehern eine schaurige Vorführung boten.