Auch Clown Leon vom Circus Dimitri ist ein Fan der Caritas-Aktion „Schenken mit Sinn“. „Weil es einfach wundervoll ist, Freude zu bereiten und ein Lächeln in die Herzen zu zaubern“, sagt er. Leon bringt mit seinem feinen Schabernack nicht nur Frohsinn in den Alltag seines Publikums, sondern mit den bunten Herzsocken aus dem Online-Shop der Caritas www.schenkenmitsinn.at auch in seinen eigenen.

T-Shirts, Taschen

Wer zur Weihnachtszeit sinnvoll schenken, den Lieben eine Freude bereiten und gleichzeitig Menschen in Not helfen will, ist hier richtig. Alle Hilfsprojekte der Caritas sowie T-Shirts, Taschen und Produkte aus Caritas-Einrichtungen finden sich im Online-Shop. Ausgewählte Produkte, wie fröhlich-bunte Socken, gibt es auch in den Caritas-Läden – im carla+ in Villach und im carla in Klagenfurt.