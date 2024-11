Auf der Packer Straße ist es am Donnerstag zu einer rechtwinkeligen Kollision zweier junger Pkw-Lenker gekommen. Ein 23-Jähriger und eine 21-Jährige stießen auf einer Kreuzung zusammen. Ein bisher unbekannter Lkw ordnete sich zuvor zeitgleich von einem Lkw-Parkplatz im dortigen Bereich in den Fließverkehr ein und nahm beiden Unfallbeteiligten die Sicht auf die Kreuzung.

Beim Abbiegen der 21-Jährigen in die Zellacher Gemeindestraße kam es aufgrund der eingeschränkten Sicht in Richtung Frantschach zur Kollision. Beide Fahrzeuglenker wurden leicht verletzt und ins LKH Wolfsberg gebracht. An den beteiligten Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.