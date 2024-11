Auf einer Gemeindestraße in Völkermarkt hat am Donnerstag ein 19 Jahre alter Pkw-Lenker beim Abbiegen einen E-Bike-Fahrer niedergefahren. Der 66-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt geflogen werden.