Schwerer Verkehrsunfall am Freitag in Osttirol: Gegen 11 Uhr kam es in Tassenbach (Gemeinde Strassen) im Kreuzungsbereich der B100 mit der B111 in Fahrtrichtung Lienz zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 59-jähriger Österreicher wollte mit seinem Pkw nach links zu einer Hauszufahrt abbiegen und verlangsamte sein Fahrzeug links blinkend. Zur gleichen Zeit lenkte eine 28-jährige Österreicherin ihren Pkw hinter dem 59-Jährigen in östliche Richtung. Hinter ihr saß ihr 2-jähriger Sohn im Kindersitz.

Die Frau fuhr aus derzeit unbekannter Ursache auf den vor ihr fast stehenden Pkw auf. Die Mutter wurde durch den Unfall am Arm schwer verletzt, sie wurde von den Rettungskräften aus dem Fahrzeug geborgen. Das Kind und der 59-jährige Mann blieben unverletzt. Die Frau wurde nach Erstversorgung durch die Rettungskräfte und einen Notarzt mit dem Rettungswagen ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.