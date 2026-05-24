Kristina, Einzelhandelskauffrau, und Jürgen, Instandhaltungstechniker, haben sich im Frühjahr 2022 in derselben Abteilung von AT&S in Leoben-Hinterberg kennengelernt. Gemeinsames Lachen, gemeinsame Treffen aber auch ein zufälliges Treffen beim Waschmaschinenkauf führte die beiden immer wieder zusammen.

Schichtwechsel fürs Leben

Die Weichen für ihre gemeinsame Zukunft wurden auf der Firmenweihnachtsfeier 2023 gestellt. Aus kollegialer Nähe wurde an diesem Abend Vertrautheit, die kurz darauf in einem Leobener Lokal mit dem ersten Kuss besiegelt wurde. Anderthalb Jahre später, am Valentinstag 2025, bewies Manfred echten Sinn für Romantik zur ungewöhnlichsten Zeit: Um 3:40 Uhr früh – genau am Schnittpunkt von Manfreds Nachtschicht und Kristinas Frühschicht – überraschte er seine Zukünftige mit einem perfekt inszenierten Heiratsantrag. Ein Moment, der Kristina mitten in der Nacht das größte Glück bescherte, das sie mit einem „Ja“ besiegelte.

Der magische erste Blick

Mit dem Ja-Wort im Standesamt Leoben manifestierten Kristina Angerer aus Leoben und Manfred Rauter aus Graz am 9. Mai den Beginn ihres gemeinsamen Lebens. „Wir sind überglücklich, dass wir uns jetzt Mann und Frau nennen dürfen“, schwärmt die frischgebackene Ehefrau. Zu ihren absoluten Höhepunkten vor der eigentlichen Trauung gehörten der „First Look“ und das Spalier. Frisch vermählt ging es im Anschluss direkt vor die Kameralinse, um die schönsten Momente dieses unvergesslichen Tages einzufangen.

Gefeiert wurde im kleinen, erlesenen Kreis im stimmungsvollen Arkadenhof in Leoben. Wenn die beiden Eheleute im Alltag einmal nicht das Tanzbein schwingen, genießen sie die ruhigen Momente im Leben. Das frischvermählte Ehepaar entspannt gerne in der Therme, bei gemeinsamen Ausflügen in den Tierpark, gemütlichen Boule-Runden und Zeit zu zweit. Die Hochzeitsreise führt Kristina und Manfred im nächsten Jahr nach Kroatien.