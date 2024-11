Über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr soll ein junger Mann in Bad Bleiberg Feuer um ein Mehrparteienhaus gelegt haben, in dem er selbst wohnt. Bei der jüngsten Brandstiftung in einem Keller am 7. November wurde er im Nahbereich des Tatortes angetroffen. Weil der 23-Jährige schon davor als Verdächtiger galt, wurde er festgenommen. „Die Feuerwehr Kreuth, über deren Gebäude man auch in diesen Keller gelangt, hat eine Videoüberwachung installiert. Auf den Aufzeichnungen war der Mann nicht zu sehen“, sagt Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt. Besonders auffällig: Der Verdächtige ist dort selbst Feuerwehrmann und war auch bei Löscharbeiten dabei.

Der 23-Jährige sitzt derzeit in U-Haft und bestreitet jede Verbindung zu den Bränden. Alibis konnte er laut Staatsanwaltschaft bisher nicht vorweisen. Die Ermittlungen laufen weiter. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Folgende Brandstiftungen werden dem 23-Jährigen angelastet: