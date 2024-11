Über 200 Pilger nahmen am Sonntag an der traditionellen Jägerwallfahrt nach St. Georgen am Längsee teil. Und aus allen Teilen des Bezirkes St. Veit kamen die Grünröcke in Form eines Sternmarsches anmarschiert. Festlich empfangen wurden die Teilnehmer im Stiftshof von den Geistlichen Christian Stromberger und Armin Obmann, welche die Gläubigen in die Kirche zur Hubertusmesse begleiteten.