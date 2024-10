Bei einem Mehrparteienhaus in Wolfsberg ist am Dienstag gegen 21.45 Uhr eine Müllinsel in Brand geraten. Die Ursache ist derzeit noch unklar. Die Feuerwehr Wolfsberg konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand und ein Übergreifen der Flammen auf ein Haus konnte verhindert werden. Ein Pkw wurde bei dem Brand leicht beschädigt. Der Besitzer konnte ihn noch in Sicherheit bringen. Die Müllinsel wurde vollständig zerstört.