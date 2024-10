Am Montag kurz nach 7 Uhr früh kam es in Klagenfurt zu einem schweren Unfall: Im Bereich der Autobahnauffahrt-Villach (A 2) in der Josef-Sablatnig-Straße in Annabichl kollidierten zwei Fahrzeuge. Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt wurde alarmiert. Laut Feuerwehr-Einsatzleiter Helmut Unterluggauer konnte eine verletzte Person noch selbst aus dem Auto steigen, eine zweite Person wurde eingeklemmt und musste von der Berufsfeuerwehr aus dem zerstörten Auto befreit werden. Neben der Berufsfeuerwehr waren auch Rettung, Notarzt und Polizei vor Ort.

Näheres ist derzeit noch nicht bekannt.