Es ist nicht das erste Mal, dass eine mysteriöse Lichterkette am Nachthimmel über Kärnten für Rätselraten sorgt. Am Sonntagabend wunderten sich wieder mehrere Kärntner, was es damit auf sich hat. Von einem „komischen Licht“ war in sozialen Netzwerken die Rede. Aus Oberkärnten und dem Raum Villach wurden Fotos und Videos geteilt.

Doch was hat es mit den „unbekannten Flugobjekten“ auf sich? Es sind natürlich keine Außerirdischen, die da Kurs auf Kärnten nehmen! Vielmehr handelt es sich um eine sogenannte Starlink-Karawane. Starlink ist ein vom Weltraumunternehmen SpaceX betriebenes Satellitennetzwerk, mit dem Elon Musk weltweit Internet-Zugänge schaffen will. Mit mehr als 6000 Starlink-Satelliten im Erdorbit (Stand Juli 2024) ist SpaceX der mit Abstand größte Satellitenbetreiber weltweit. 34.000 sollen es, so die Pläne, einmal werden.