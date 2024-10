Ein 20-jähriger Ägypter wurde am Sonntag kurz vor 18 Uhr am Bahnhof in Villach einer fremdenrechtlichen Kontrolle unterzogen. Das wollte er aber verhindern, weshalb er flüchtete. Der Mann konnte aber von der ÖBB-Security angehalten werden. Während der anschließenden Festnahme und Personsdurchsuchung wehrte sich der Mann so sehr, dass dabei ein 52-jähriger und ein 32-jähriger Polizeibeamter unbestimmten Grades verletzt wurden.

Polizist ins LKH Villach gebracht

Der 52-jährige Beamte musste daraufhin ins LKH Villach eingeliefert werden. Der tobende Mann konnte schlussendlich festgenommen und ins PAZ Villach überstellt werden. Er blieb unverletzt. Warum sich der Mann so heftige Gegenwehr gesetzt hat, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.