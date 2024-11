Vom erleichterten Lächeln bis zum skeptischen Staunen. So unterschiedlich die Reaktionen der zehn Angeklagten waren, so unterschiedlich waren die Urteile im Prozess um das Betrugsnetzwerk EXW. Am Landesgericht (LG) Klagenfurt wurden fünf Männer von allen Vorwürfen freigesprochen, fünf Männer wurden verurteilt. Sie erhielten Haftstrafen zwischen 18 Monaten bedingt und fünf Jahren unbedingt – wegen gewerbsmäßig schweren Betrugs, krimineller Vereinigung und schweren Betrugs.